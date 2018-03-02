Неспокойный Донбасс. ОБСЕ насчитала 500 взрывов за сутки

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки около 500 обстрелов на Донбассе, говорится в отчете мониторинговой миссии.

"Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Почти 80% взрывов зафиксировано на юго-восток от Светлодарска в период с вечера 27 до вечера 28 февраля", — говорится в сообщении.

Камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала 30 взрывов, 164 снаряда с запада на восток, 74 снаряда с востока на запад, 1 выпущенный вверх снаряд, 4 выпущенные вверх осветительные ракеты и 10 вспышек дульного пламени — все по 0,5-3 км на юг.

Вечером следующего дня та же камера зафиксировала 3 взрыва неопределенного происхождения по 0,5-3 км на юг.

Вечером 27 и в ночь на 28 февраля наблюдатели слышали более 300 взрывов, а также очереди из крупнокалиберного пулемета — все за 4-6 км на юг и юго-восток. Там же 28 февраля команда миссии слышала примерно 60 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди из крупнокалиберного пулемета — все за 3-6 км на юго-восток.

Неподалеку от Ломакино (подконтролен правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели слышали 21 взрыв и около 50 очередей и выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в секторе от северо-северо-востока к юго-востоку.

СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области (3 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов).

Ранее постпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов заявил, что группа считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие в Донбассе из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале.