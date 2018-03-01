наверх
01.03.201820:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    У жителя Кривого Рога изъяли гранаты и автомат

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (292)

    (обновлено: )53
    В квартире криворожанина обнаружили и изъяли автомат Калашникова, три магазина к нему, 158 патронов и две гранаты Ф-1. Решается вопрос о задержании владельца квартиры.
    Арсенал оружия в квартире жителя Кривого Рога
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли автомат Калашникова, патроны и две гранаты Ф-1 в квартире у жителя Кривого Рога, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

    "Первого марта в одной из квартир по улице Святогеоргиевской правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили арсенал оружия. Сейчас оружие и боеприпасы направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

    В квартире обнаружили и изъяли автомат Калашникова, три магазина к нему, 158 патронов и две гранаты Ф-1. Указывается, что владелец квартиры ранее уже был судим за незаконное обращение с оружием.

    dp.npu.gov.ua
    Арсенал оружия в квартире жителя Кривого Рога

    Открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами", мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители решают вопрос о задержании владельца квартиры.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах
    Европейский квартал в Брюсселе
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы