У жителя Кривого Рога изъяли гранаты и автомат

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли автомат Калашникова, патроны и две гранаты Ф-1 в квартире у жителя Кривого Рога, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

"Первого марта в одной из квартир по улице Святогеоргиевской правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили арсенал оружия. Сейчас оружие и боеприпасы направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

В квартире обнаружили и изъяли автомат Калашникова, три магазина к нему, 158 патронов и две гранаты Ф-1. Указывается, что владелец квартиры ранее уже был судим за незаконное обращение с оружием.

dp.npu.gov.ua Арсенал оружия в квартире жителя Кривого Рога

Открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами", мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители решают вопрос о задержании владельца квартиры.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек.