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    В Одессе неизвестный обезглавил девушку

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (288)

    (обновлено: )125402
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Думская.net

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Молодая женщина 1989 года рождения погибла в среду ночью в Одессе. Обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней улице, сообщает "Думская" со ссылкой на полицию.

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    "Чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной. Других повреждений на теле нет", — говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома по ул. Константиновская, 27, на Подоле в Киеве. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.

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