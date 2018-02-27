Возле Донецка обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян недалеко от Донецка. Об этом говорится в ежедневном отчете организации за понедельник.

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"Находясь к юго-западу от села Сарабаш (не подконтрольное государству село в 26 километрах к югу от Донецка, ранее Коммунаровка) и контролируя полет беспилотника, СММ зафиксировала 18 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5 километрах севернее, в месте, где БПЛА пролетал над западной частью Сарабаша. СММ пришла к выводу, что огонь велся по БПЛА, он безопасно приземлился", — говорится в отчете.

Отмечается, что в этом районе СММ обнаружила четыре самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Напомним, 25 февраля из-за обстрела наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уехали с базы в населенном пункте Попасная Луганской области.