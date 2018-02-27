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    В Бердянске ветер повалил рекламный щит, отсутствует свет

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (209)

    (обновлено: )24410
    Жители Бердянска жалуются на отключение света. В местном управлении ГСЧС предупредили, что ветер усилится до 30 м/с, и рекомендовали жителям по возможности не выходить из дому.
    Поваленный борд в Бердянске
    brd24.com

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Сильный ветер повалил рекламный щит в Бердянске Запорожской области, жители жалуются на отключение электричества.

    В момент падения конструкции на дорогу автомобилей рядом не было. Инцидент произошел на Бердянской косе.

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    "Спасатели предупреждают: в ближайшие часы ситуация будет только ухудшаться. (…) На косе отсутствует свет, и бастующий РЭС в настоящий момент не занимается восстановлением подачи электроэнергии", — сообщает местное издание Бердянск 24.

    Пресс-офицер городского управления ГСЧС Артем Кривунь назвал ситуацию "крайне напряженной".

    "Сейчас ветер 15-20 м/с. К 12:00 ожидается усиление до 30 м/с. Первые разрушения уже пошли. ГСЧС рекомендует всем горожанам быть предельно внимательными на улицах и по возможности вообще не выходить из дому", — сообщил он.

    Ранее произошел прорыв трубы холодной воды в Александровском районе Запорожья, без водоснабжения остались промышленная зона и дома на девяти улицах.

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