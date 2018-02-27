В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире (18+)

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в городе Николаеве женщину, которая 30 лет прожила с мумией матери. Об этом сообщает городской портал 0512.ua.

0512.com.ua В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире

0512.com.ua В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире

Квартира в Заводском районе была вскрыта для оказания помощи ее жительнице. Войдя внутрь, спасатели и полицейские увидели обездвиженную женщину с явными признаками усыхания ног, после чего в ходе осмотра помещений квартиры в одной из комнат было найдено мумифицированное тело матери пострадавшей.

Возраст мумии составляет, по оценкам экспертов, около 30 лет. Все это время дочь жила рядом с телом умершей матери. Квартира была сильно замусорена, в ней отсутствовало водо- и газоснабжение.

Пострадавшую женщину госпитализировали, ей грозит ампутация ног.

Напомним, под Житомиром младенец полгода пролежал в колодце.