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    В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире (18+)

    (обновлено: )57905
    Дочь жила рядом с телом умершей матери. Как отмечается, квартира была сильно замусорена, в ней отсутствовало водо- и газоснабжение. Женщину с явными признаками усыхания ног госпитализировали.
    В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире
    0512.com.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома в городе Николаеве женщину, которая 30 лет прожила с мумией матери. Об этом сообщает городской портал 0512.ua.

    0512.com.ua
    В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире
    0512.com.ua
    В Николаеве женщина 30 лет жила с мумией матери в квартире

    Квартира в Заводском районе была вскрыта для оказания помощи ее жительнице. Войдя внутрь, спасатели и полицейские увидели обездвиженную женщину с явными признаками усыхания ног, после чего в ходе осмотра помещений квартиры в одной из комнат было найдено мумифицированное тело матери пострадавшей.

    Возраст мумии составляет, по оценкам экспертов, около 30 лет. Все это время дочь жила рядом с телом умершей матери. Квартира была сильно замусорена, в ней отсутствовало водо- и газоснабжение.

    Пострадавшую женщину госпитализировали, ей грозит ампутация ног.

    Напомним, под Житомиром младенец полгода пролежал в колодце.

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