В Запорожской области из-за гриппа школы закрывают на карантин

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом ОРВИ в Запорожской области часть школ закрыты на каранатин, сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

В частности, занятия не проводятся в 17 школах области и 13 классах.

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При этом в городе Мелитополь со вторника, 27 февраля, будут закрыты все школы на две недели. Школьники выйдут на учебу после 12 марта. В Мелитополе число заболевших за прошлую неделю выросло на 40%, в частности 65% больных — дети.

В детских садах решение о прекращении работы заведений принимается администрациями садиков.

Напомним, на днях сообщалось, что в пяти областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом.