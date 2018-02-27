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    В Запорожской области из-за гриппа школы закрывают на карантин

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (94)

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    По данным Запорожской областной государственной администрации, в городе Мелитополь со вторника, 27 февраля, будут закрыты все школы на две недели. Школьники выйдут на учебу после 12 марта.
    Карантин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом ОРВИ в Запорожской области часть школ закрыты на каранатин, сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

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    В частности, занятия не проводятся в 17 школах области и 13 классах.

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    При этом в городе Мелитополь со вторника, 27 февраля, будут закрыты все школы на две недели. Школьники выйдут на учебу после 12 марта. В Мелитополе число заболевших за прошлую неделю выросло на 40%, в частности 65% больных — дети.

    В детских садах решение о прекращении работы заведений принимается администрациями садиков.

    Напомним, на днях сообщалось, что в пяти областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом.

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