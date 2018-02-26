В Днепре убийца нанес жертве более трех десятков ударов ножом

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Днепре полицейские задержали мужчину, который нанес потерпевшему более трех десятков ударов ножом.

"Погибшим оказался местный житель 1968 года рождения. Он не проживал в близлежащих домах, поэтому неизвестно, как он оказался в такой ранний час здесь. В ходе оперативно-розыскных действий удалось установить личность подозреваемого в совершении данного преступления. Понимая, что его разыскивает полиция, последний к месту проживания не вернулся. Все это время он скрывался у разных людей.", — рассказал начальник Шевченковского отделения полиции Николай Ткаченко.

Задержанным является житель Днепра 1981 года. Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Бабушкинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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