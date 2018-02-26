В Киеве возле одного из судов забросали яйцами известного блогера

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Блогера Мирослава Олешко забросали яйцами под Днепровским судом в Киеве, сообщил Александр Барабошко в Facebook.

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По его словам, Олешко почему-то подозревает в нападении главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

На видео и фото видно, что яйца летели в спину Олешко, у него оказалась испачкана куртка и штаны.

"Та я знаю, сейчас поедем в магазин переоденемся", — спокойно ответил автору видео Олешко.

После инцидента мужчина принялся куда-то звонить и пообещал написать заявление в суд.

Ранее сообщалось, что участники митинга возле Верховной Рады забросали яйцами заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.