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    В Киеве возле одного из судов забросали яйцами известного блогера

    (обновлено: )44220
    На видео и фото видно, что яйца летели в спину блогера Мирослава Олешко, у него оказалась испачкана куртка и штаны. После инцидента мужчина принялся куда-то звонить и пообещал написать заявление в суд.
    В Киеве возле суда напали на известного блогера
    Facebook Александра Барабошко

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Блогера Мирослава Олешко забросали яйцами под Днепровским судом в Киеве, сообщил Александр Барабошко в Facebook.

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    По его словам, Олешко почему-то подозревает в нападении главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

    На видео и фото видно, что яйца летели в спину Олешко, у него оказалась испачкана куртка и штаны.

    "Та я знаю, сейчас поедем в магазин переоденемся", — спокойно ответил автору видео Олешко.

    После инцидента мужчина принялся куда-то звонить и пообещал написать заявление в суд.

    Ранее сообщалось, что участники митинга возле Верховной Рады забросали яйцами заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

     

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