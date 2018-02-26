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    Появились подробности самоубийства женщины, избившей бойца АТО

    (обновлено: )67317
    Сообщается, что у совершившей самоубийство Марины Мешиковой не было конфликтов с тремя сокамерницами, с которыми она находилась в СИЗО.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В камере СИЗО Днепра с Мариной Меншиковой, которую обвиняли в нападении на бойца АТО, находились три человека.

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    hromadske.ua
    Самоубийство студентки в Киеве: что на самом деле произошло?

    Об этом сообщили "ФАКТАМ" в пресс-службе Южно-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

    По предварительной информации, с сокамерниками у покойной конфликтов не было. Самоубийство произошло под утро. На место выехала ведомственная комиссия, устанавливаются подробности произошедшего.

    Пресс-секретарь Днепропетровского областного управления полиции Днепра Анна Старчевская сообщила, что дело против Меньшиковой теперь будет закрыто в связи со смертью подозреваемой.

    О смерти Меншиковой сообщил мэр города Борис Филатов, который уточнил, что самоубийство произошло утром в понедельник, 26 февраля.

    В октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции в Донбассе. Тогда, по данным СМИ, Меншикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

    Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меншикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меншиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.

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