Появились подробности самоубийства женщины, избившей бойца АТО

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В камере СИЗО Днепра с Мариной Меншиковой, которую обвиняли в нападении на бойца АТО, находились три человека.

Об этом сообщили "ФАКТАМ" в пресс-службе Южно-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

По предварительной информации, с сокамерниками у покойной конфликтов не было. Самоубийство произошло под утро. На место выехала ведомственная комиссия, устанавливаются подробности произошедшего.

Пресс-секретарь Днепропетровского областного управления полиции Днепра Анна Старчевская сообщила, что дело против Меньшиковой теперь будет закрыто в связи со смертью подозреваемой.

О смерти Меншиковой сообщил мэр города Борис Филатов, который уточнил, что самоубийство произошло утром в понедельник, 26 февраля.

В октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции в Донбассе. Тогда, по данным СМИ, Меншикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меншикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меншиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.