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    В Харькове судят владельца батута, из-за которого погибла 17-летняя девушка

    (обновлено: )461
    Прокуратура сообщает, что 30-летнего предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя батута к электросети.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении предпринимателя, который допустил гибель 17-летней девушки-оператора батута, по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

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    "По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, во время досудебного расследования удалось собрать неопровержимые доказательства грубого нарушения требований трудового законодательства 30-летним предпринимателем, который взял на работу несовершеннолетнюю харьковчанку работать оператором батутного комплекса с неисправным электродвигателем. Установлено, что присоединенный к батуту электродвигатель находился в критическом состоянии и не соответствовал нормам безопасности, а потому его нельзя было запускать в работу", — сообщает прокуратура.

    Более того, у предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя к электросети.

    Кроме того, работодатель не оформил должным образом трудовые отношения с несовершеннолетней. Ограничился лишь устной договоренностью с девушкой.

    Трагедия случилась 30 июля прошлого года  года в Московском районе Харькова. Несовершеннолетняя девушка, которая обслуживала детский надувной батут, после контакта с электродвигателем скончалась на месте.  

    Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

    Ранее сообщалось, что в  Одессе 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и сломала позвоночник.

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