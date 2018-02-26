В Харькове судят владельца батута, из-за которого погибла 17-летняя девушка

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении предпринимателя, который допустил гибель 17-летней девушки-оператора батута, по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

"По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, во время досудебного расследования удалось собрать неопровержимые доказательства грубого нарушения требований трудового законодательства 30-летним предпринимателем, который взял на работу несовершеннолетнюю харьковчанку работать оператором батутного комплекса с неисправным электродвигателем. Установлено, что присоединенный к батуту электродвигатель находился в критическом состоянии и не соответствовал нормам безопасности, а потому его нельзя было запускать в работу", — сообщает прокуратура.

Более того, у предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя к электросети.

Кроме того, работодатель не оформил должным образом трудовые отношения с несовершеннолетней. Ограничился лишь устной договоренностью с девушкой.

Трагедия случилась 30 июля прошлого года года в Московском районе Харькова. Несовершеннолетняя девушка, которая обслуживала детский надувной батут, после контакта с электродвигателем скончалась на месте.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и сломала позвоночник.