Погранслужба задержала иностранца за отправку секс-рабынь в Испанию

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украинские правоохранители задержали иностранца, который подозревается в организации международного канала торговли людьми и вербовке украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, иностранец был задержан в международном пункте пропуска "Жуляны" во время оформления пассажиров на один из рейсов. Мужчина пытался переправить за границу трех молодых женщин для дальнейшего их привлечения в секс-индустрии, заявили в погранслужбе.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Также устанавливаются полный круг причастных к правонарушению лиц", — говорится в сообщении пресс-службы.

dpsu.gov.ua Украинки, которые направлялись для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в аэропорту "Киев" двух киевлянок, которые разработали преступную схему переправки молодых девушек в Грецию с целью сексуальной эксплуатации.