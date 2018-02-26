наверх
26.02.201814:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Погранслужба задержала иностранца за отправку секс-рабынь в Испанию

    (обновлено: )107
    В погранслужбе сообщили, что иностранец пытался переправить за границу трех молодых женщин для дальнейшего их привлечения в секс-индустрии.
    Задержание иностранца, который подозревается в организации международного канала торговли людьми и вербовке украинок
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украинские правоохранители задержали иностранца, который подозревается в организации международного канала торговли людьми и вербовке украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Торговля людьми и рабство
    Фото из открытых источников
    Торговля людьми и рабство: легко попасться, невозможно избавиться

    По данным ведомства, иностранец был задержан в международном пункте пропуска "Жуляны" во время оформления пассажиров на один из рейсов. Мужчина пытался переправить за границу трех молодых женщин для дальнейшего их привлечения в секс-индустрии, заявили в погранслужбе.

    "В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Также устанавливаются полный круг причастных к правонарушению лиц", — говорится в сообщении пресс-службы.

    dpsu.gov.ua
    Украинки, которые направлялись для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Испании

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в аэропорту "Киев" двух киевлянок, которые разработали преступную схему переправки молодых девушек в Грецию с целью сексуальной эксплуатации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?