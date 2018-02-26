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    В Донбассе при обстрелах погиб боец ВСУ

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    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (293)

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    По сообщению Вооруженных сил Украины, была обстреляна шахта Бутовка в Донецкой области. В Луганской области огонь из гранатометов и минометов велся в районе Зайцевого, Крымского и Новолуганского.
    Авдеевка, Донбасс
    Inna Varenytsia

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. За сутки 25 февраля в Донбассе Вооруженные силы Украины зафиксировали пять обстрелов своих позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

    По данным военных, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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    В луганском направлении были выпущены семь мин калибра 82-мм в сторону украинских позиций в районе Зайцевого. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия огонь велся по украинских опорным пунктам возле Крымского и Новолуганского.

    На донецком направлении против ВСУ применялись 82-мм минометы и стрелковое оружие возле Водяного на Приазовье, из стрелкового оружия обстреливали шахту Бутовка.

    Напомним, что накануне представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули патрульную базу в Попасной Луганской области из-за минометных обстрелов.

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