В Донбассе при обстрелах погиб боец ВСУ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. За сутки 25 февраля в Донбассе Вооруженные силы Украины зафиксировали пять обстрелов своих позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По данным военных, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
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В луганском направлении были выпущены семь мин калибра 82-мм в сторону украинских позиций в районе Зайцевого. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия огонь велся по украинских опорным пунктам возле Крымского и Новолуганского.
На донецком направлении против ВСУ применялись 82-мм минометы и стрелковое оружие возле Водяного на Приазовье, из стрелкового оружия обстреливали шахту Бутовка.
Напомним, что накануне представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули патрульную базу в Попасной Луганской области из-за минометных обстрелов.
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