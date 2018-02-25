Обострение в Донбассе, есть погибшие. Сотрудники ОБСЕ покинули зону наблюдения

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. ВСУ заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раз открывали огонь, один военный погиб, один получил ранение.

Как сообщает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "пять обстрелов укреплений ВСУ".

"В результате вражеского огня, к сожалению, один погиб украинский воин, еще один получил ранение", — уточняется в сообщении.

В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что один ополченец погиб за сутки на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате обстрелов со стороны противника погиб один защитник Донецкой народной республики", — сказал он.

Кроме того, днем в воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько написал в соцсети Facebook, что центр поселка Зайцево на окраине Горловки попал под сильный обстрел, есть прямые попадания в три дома.

"По населенному пункту было выпущено десять мин калибром 120 мм, в результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома. Кроме того, обесточены жилые дома по улице Полетаева", — сказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Помимо того, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ покинули патрульную базу в Попасной Луганской области из-за минометных обстрелов, сообщает пресс-служба организации.

Наблюдатели ОБСЕ 22 февраля вернулись на патрульную базу Попасную. Им пришлось её покинуть 19 декабря 2017 года из-за взрывов, которые фиксировались вблизи базы.

"Находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине населенного пункта Попасная (подконтрольном украинскому правительству, 69 километров на запад от Луганска), наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км на юго-восток", — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

При этом в ОБСЕ отметили, что наблюдатели слышали 10 взрывов, которые они оценили как выстрелы из 120-три миллиметрового миномета. В состав команды СММ входят шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик.

"Двадцать четвёртого февраля команда миссии оставила передовую патрульную базу и вернулась в патрульный центр СММ в населенный пункт Северодонецк (подконтролен украинскому правительству, 74 километра северо-западнее Луганска)", — сообщила пресс-служба.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.