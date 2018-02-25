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    Муж жестоко убил жену в Кривом Роге

    (обновлено: )26402
    Патрульные обнаружили труп женщины вечером в субботу. По данным СМИ, между супругами произошла ссора, муж избил жену, отрезал пальцы и пытался перетащить окровавленное тело из комнаты в ванную.
    На месте убийства в Кривом Роге
    1kr.ua

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил собственную жену в Кривом Роге Днепропетровской области, трагедия произошла в квартире многоэтажного дома по улице Сахарова в микрорайоне Восточный-2, пишет Первый Криворожский.

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    Патрульные обнаружили труп женщины вечером в субботу, 24 февраля.

    "В день убийства между ними якобы произошла ссора, муж избил жену и поглумился над телом, отрезав пальцы на правой руке. Кроме этого, он пытался перетащить окровавленное тело женщины из комнаты в ванную", — говорится в сообщении.

    На месте работают следователи, 44-летний мужчина задержан. Причину убийства он не комментирует.

    Ранее пожилой мужчина в ходе распития алкоголя убил родного брата в селе Пологи-Вергуны Киевской области, он признался в содеянном и был задержан.

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