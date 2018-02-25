Муж жестоко убил жену в Кривом Роге

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил собственную жену в Кривом Роге Днепропетровской области, трагедия произошла в квартире многоэтажного дома по улице Сахарова в микрорайоне Восточный-2, пишет Первый Криворожский.

Патрульные обнаружили труп женщины вечером в субботу, 24 февраля.

"В день убийства между ними якобы произошла ссора, муж избил жену и поглумился над телом, отрезав пальцы на правой руке. Кроме этого, он пытался перетащить окровавленное тело женщины из комнаты в ванную", — говорится в сообщении.

На месте работают следователи, 44-летний мужчина задержан. Причину убийства он не комментирует.

Ранее пожилой мужчина в ходе распития алкоголя убил родного брата в селе Пологи-Вергуны Киевской области, он признался в содеянном и был задержан.