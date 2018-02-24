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    Три поселка под Донецком обесточены из-за обстрела

    (обновлено: )14813
    В сообщении пресс-службы администрации Донецка отмечается, что в ночь с 23 на 24 февраля Ленинский район Донецка подвергся артобстрелу.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости Украина. Три поселка обесточены под Донецком в результате обстрела, сообщили в субботу в администрации города.

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    "В ночь с 23 на 24 февраля Ленинский район Донецка подвергся артобстрелу ВСУ. В результате обстрела повреждена высоковольтная линия. Без электроэнергии сейчас посёлки Еленовка, Любовка, Андреевка", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Донецка.

    В мэрии добавили, что никто не пострадал.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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