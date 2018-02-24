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    Силовики заявили об обстрелах из минометов на луганском направлении

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    По данным пресс-центра АТО, на луганском направлении огонь велся из артиллерийских систем 122 калибра, минометов, стрелкового оружия, гранатометов, минометов 120 калибра и вооружения БМП.
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    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Силовики заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 13 раз открывали огонь по их позициям.

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    "За минувшие сутки противник 13 раз нарушал режим прекращения огня", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По данным ВСУ, огонь велся на луганском и донецком направлениях из артиллерийских систем 122 калибра, минометов, стрелкового оружия, гранатометов, минометов 120 калибра и вооружения БМП.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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