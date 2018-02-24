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    Силовики заявили об артобстреле своих позиций на луганском направлении

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (561)

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    По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы из крупнокалиберной артиллерии 122-мм и 152-мм обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО).

    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "На Луганском направлении, около 21:00, противник обстрелял позиции сил АТО с запрещенного Минскими договоренностями вооружения – артиллерией калибра 122 мм", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

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    По предварительной информации штаба, в результате обстрела несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

    В районе населенного пункта Подлесное ополченцы, по данным военных, применили против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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