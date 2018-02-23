СБУ обнаружила во Львове тайник с гранатами

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с гранатами во Львове, сообщила пресс-служба областного управления СБУ.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника, оборудованного в лесопосадке на окраине областного центра, две гранаты Ф-1, кумулятивную противотанковую гранату и гранату РГД-5", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области".