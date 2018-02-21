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    В Днепре полицейский украл почти 500 ящиков чая

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    В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что милиционер не выполнил необходимых действий для наложения ареста на временно изъятое имущество частного предпринимателя (более 480 ящиков чая), не вернул его законному владельцу.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Днепре будут судить полицейского, который, злоупотребляя служебным положением, нанес предпринимателю ущерб в сумме более 280 тыс грн.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Прокуратурой Днепропетровской области направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего следователя одного из отделений Днепровского отдела полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Установлено, что в августе 2016 указанный полицейский осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения имущества, принадлежащего предприятиям со складского помещения. Так, действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, милиционер не выполнил необходимых действий для наложения ареста на временно изъятое имущество частного предпринимателя (более 480 ящиков чая), не вернул его законному владельцу, а безосновательно передал постороннему лицу — представителю общества с ограниченной ответственностью", — сообщает подробности прокуратура области.

    Законный влоаделец имущества получил ущерб в размере более 280 тыс грн.

    Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц Главного управления Нацполиции Киева, которые, по данным следствия, почти два года присваивали премии полицейских.

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