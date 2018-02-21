В Днепре полицейский украл почти 500 ящиков чая

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Днепре будут судить полицейского, который, злоупотребляя служебным положением, нанес предпринимателю ущерб в сумме более 280 тыс грн.

"Прокуратурой Днепропетровской области направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего следователя одного из отделений Днепровского отдела полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Установлено, что в августе 2016 указанный полицейский осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения имущества, принадлежащего предприятиям со складского помещения. Так, действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, милиционер не выполнил необходимых действий для наложения ареста на временно изъятое имущество частного предпринимателя (более 480 ящиков чая), не вернул его законному владельцу, а безосновательно передал постороннему лицу — представителю общества с ограниченной ответственностью", — сообщает подробности прокуратура области.

Законный влоаделец имущества получил ущерб в размере более 280 тыс грн.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц Главного управления Нацполиции Киева, которые, по данным следствия, почти два года присваивали премии полицейских.