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    В Днепропетровской области задержали пьяного мужчину с гранатой

    (обновлено: )8111
    При осмотре личных вещей у мужчины обнаружили и изъяли гранату, а также вещество растительного происхождения, по внешним признакам похожее на марихуану.
    В Днепропетровской области задержали пьяного мужчину с гранатой
    ГУНП в Днепропетровской области

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в Павлограде Днепропетровской области пьяного мужчину с гранатой, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    "Мужчина в состоянии алкогольного опьянения держит в руке гранату — именно такое сообщение поступило по спецлинии "102"… Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали местного жителя. При осмотре личных вещей у мужчины обнаружили и изъяли гранату, а также вещество растительного происхождения, по внешним признакам похожее на наркотическое средство марихуана", — говорится в сообщении.

    Гранату и неизвестное вещество изъяли и направили на экспертизу, мужчину задержали, отметили в ведомстве.

    Полиция завела уголовные дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами" (санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы) и "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств" (до трех лет лишения свободы).

    Напомним, ранее в Павлограде мужчина устроил стрельбу.

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