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    Девушка расстрелянного морпеха заявила, что перед смертью он был избит

    (обновлено: )31041
    Девушка убитого морпеха Валерия Литвиненко заявила, что не согласна с официальной версией убийства военнослужащих. По ее словам, перед смертью морские пехотинцы были отравлены и избиты.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    Обозреватель

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Тело морпеха Валерия Литвиненко, расстрелянного сослуживцами в зоне АТО, было покрыто синяками, утверждает его девушка.

    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов. Видео
    Канал Ukrainian NAVY на Youtube
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов

    Напомним, 36-летний Литвиненко и еще три морских пехотинца были убиты в Широкино (Донецкая область) в здании бывшего санатория. По данным Генеральной прокуратуры Украины, они были убиты двумя сослуживцами, которые пытались скрыть преступление: подожгли здание с погибшими и заложили взрывчатку.

    Девушка Литвиненко опровергает официальную версию о гибели морпехов. По ее словам, перед смертью они употребили отравленный алкоголь, были избиты.

    "Мы часто говорили с Валерой — он всегда рассказывал, какие они дружные все… И тут вдруг такое. Ребята говорят, что их всех подпоили террористы. Они даже сейчас не помнят ничего. Вы видели Валерку? Он весь побитый, в синяках! Откуда они, если его просто застрелили, как говорят?", — цитирует ее слова "Обозреватель".

    Напомним, по последним данным, при расстреле морпехов их добивали выстрелами в голову.

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