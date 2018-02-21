Девушка расстрелянного морпеха заявила, что перед смертью он был избит

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Тело морпеха Валерия Литвиненко, расстрелянного сослуживцами в зоне АТО, было покрыто синяками, утверждает его девушка.

Напомним, 36-летний Литвиненко и еще три морских пехотинца были убиты в Широкино (Донецкая область) в здании бывшего санатория. По данным Генеральной прокуратуры Украины, они были убиты двумя сослуживцами, которые пытались скрыть преступление: подожгли здание с погибшими и заложили взрывчатку.

Девушка Литвиненко опровергает официальную версию о гибели морпехов. По ее словам, перед смертью они употребили отравленный алкоголь, были избиты.

"Мы часто говорили с Валерой — он всегда рассказывал, какие они дружные все… И тут вдруг такое. Ребята говорят, что их всех подпоили террористы. Они даже сейчас не помнят ничего. Вы видели Валерку? Он весь побитый, в синяках! Откуда они, если его просто застрелили, как говорят?", — цитирует ее слова "Обозреватель".

Напомним, по последним данным, при расстреле морпехов их добивали выстрелами в голову.