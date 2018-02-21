Загадочная смерть 5 человек под Днепром: появились три версии

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области прокомментировали загадочную смерть пятерых людей в поселке городского типа Аулы под Каменским.

По словам пресс-секретаря ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой, в доме не обнаружили следов горения. На данный момент следствие рассматривает три версии отравления: угарным газом, алкоголем или неизвестным веществом. Окончательный вердикт вынесут после результатов судмедэкспертизы.

"В доме не было обнаружено следов горения. Сейчас причины гибели пятерых человек устанавливаются, проводится судмедэкспертиза. На данный момент выделено три версии: отравление неизвестным веществом, отравление некачественным алкоголем и отравление угарным газом. Окончательный ответ будет известен в ближайшее время. Также отмечу, что данная семья относится к благополучным", – Дарья Гречищева.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек погибли в Доминиканской республике в результате отравления поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья.