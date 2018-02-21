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    В Донбассе погиб боец ВСУ, еще семеро ранены

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (280)

    (обновлено: )31470
    По данным штаба АТО, на луганском направлении возле Троицкого несколько часов фиксировался огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В течение суток 20 февраля в Донбассе зафиксировано 15 прицельных обстрелов, в результате погиб 1 украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

    Миротворцы ООН. Архивное фото
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    По данным силовиков, пятеро военных ранены, еще двое получили боевые травмирования.

    На луганском направлении возле Троицкого несколько часов фиксировался огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. По информации штаба АТО, неподалеку Крымского и Светлодарска против ВСУ применялись минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, в Катериновке позиции украинских военных обстреляны из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

    На донецком направлении эпицентром напряжения стал приморский участок: применены 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Также из минометов, но калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки — из автоматических станковых гранатометов.

    Напомним, что за предыдущие сутки в Донбассе также были зафиксированы жертвы: один военный погиб, четверо получили ранения.

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