В реке нашли вещи пропавшей в Киеве иностранной студентки - СМИ

facebook.com/DSNSKyiv

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В реке возле столичной станции метро Славутич правоохранители обнаружили личный рюкзак с документами пропавшей студентки медицинского университета им. Богомольца Мукаддас Насирлаевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, рюкзак Насирлаевой прибило речной течением к берегу, где во вторник его и обнаружил киевлянин, который сразу же передал его стражам порядка.

"Документы Насирлаевой были внутри рюкзака. Сейчас продолжаются следственные действия", — сообщил источник.

Напомним, адвокат семьи Насирлаевых Рошанбек Розметов сообщил, что деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас Насирлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство. Кроме этого, он отметил, что университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.

Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.