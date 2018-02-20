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    В Запорожье совершено вооруженное нападение, объявлен план "Перехват"

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (273)

    (обновлено: )49623
    По данным местного издания, неизвестные с оружием напали на мужчину и отобрали у него автомобиль. Нападавших было трое. По словам потерпевшего, всем им до 30 лет.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Трое вооруженных мужчин во вторник напали на водителя и отобрали у него автомобиль в центре Запорожья, объявлен план "Перехват", сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

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    Жертвой угонщиков стал владелец Opel. Инцидент произошел в Вознесеновском районе города.

    Пострадавший обратился в полицию, на нападавших составлен фоторобот.

    По словам потерпевшего, нападавшими были мужчины возрастом до 30 лет, у одного из них была борода, у двух других — шрамы на лице.

    В январе неизвестные, которые передвигались на двух автомобилях, расстреляли в упор в бизнесмена, который распродал всю мясную продукцию и с выручкой направлялся на своем автомобиле домой в Каменец-Подольский. Нападение также произошло в Запорожье.

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