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    В Ужгороде 17-летняя девушка изрезала ножом родную тетю (18+)

    (обновлено: )32702
    В полиции сообщили, что 17-летней девушке за нападение на тетю с ножом грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.
    На месте ЧП в Ужгороде
    Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Ужгороде 17-летняя девушка, студентка местного училища, во время конфликта с родной 46-летней тетей изрезала ее ножом.

    "18 февраля на линию «102» поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы женщина нуждается в срочной помощи полиции. По вызову выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции. На месте они выяснили, что между 46-летней женщиной и ее несовершеннолетней племянницей — студенткой местного училища — возникла ссора, в ходе которой последняя нанесла тете три ножевых ранения, одно из которых — проникающее", — сообщает подробности полиция

    С телесными повреждениями пострадавшую доставили в больницу. После оказания первой медицинской помощи женщину поместили в реанимацию, где она сейчас находится.

    Подозреваемую в совершении правонарушения оперативно разыскали. Работники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими выяснили, что к преступлению причастна 17-летняя племянница потерпевшей. Девушку опросили. Орудие преступления изъято. 

    Сейчас в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту преступления открытое уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

    Ранее сообщалось, что в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.

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