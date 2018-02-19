В Ужгороде 17-летняя девушка изрезала ножом родную тетю (18+)

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Ужгороде 17-летняя девушка, студентка местного училища, во время конфликта с родной 46-летней тетей изрезала ее ножом.

"18 февраля на линию «102» поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы женщина нуждается в срочной помощи полиции. По вызову выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции. На месте они выяснили, что между 46-летней женщиной и ее несовершеннолетней племянницей — студенткой местного училища — возникла ссора, в ходе которой последняя нанесла тете три ножевых ранения, одно из которых — проникающее", — сообщает подробности полиция

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області На месте ЧП в Ужгороде

С телесными повреждениями пострадавшую доставили в больницу. После оказания первой медицинской помощи женщину поместили в реанимацию, где она сейчас находится.

Подозреваемую в совершении правонарушения оперативно разыскали. Работники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими выяснили, что к преступлению причастна 17-летняя племянница потерпевшей. Девушку опросили. Орудие преступления изъято.

Сейчас в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту преступления открытое уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.