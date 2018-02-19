В Николаеве бульдозер протаранил автобус

Фото Novosti-N
КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Николаеве утром в понедельник на Пушкинском кольце столкнулись бульдозер и микроавтобус "Рута", который двигался по маршруту.
Водитель бульдозера на кольце не пропустил маршрутку, двигавшуюся по центральному проспекту. В результате трактор въехал в заднюю правую часть микроавтобуса.
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В результате ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.
Фото Novosti-N
Столкновение трактора и автобуса в Николаеве
На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.
Ранее в Сумской области пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега, пострадали пять человек.