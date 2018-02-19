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    Происшествия

    В Николаеве бульдозер протаранил автобус

    (обновлено: )282
    В центре Николаева произошла авария с участием пассажирского автобуса. Бульдозер не пропустил маршрутку и врезался в заднюю часть.
    Столкновение трактора и автобуса в Николаеве
    Фото Novosti-N

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Николаеве утром в понедельник на Пушкинском кольце столкнулись бульдозер и микроавтобус "Рута", который двигался по маршруту.

    Водитель бульдозера на кольце не пропустил маршрутку, двигавшуюся по центральному проспекту. В результате трактор въехал в заднюю правую часть микроавтобуса.

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    В результате ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

    Фото Novosti-N
    Столкновение трактора и автобуса в Николаеве

    На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.

    Ранее в Сумской области пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега, пострадали пять человек.

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