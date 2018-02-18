Молодая украинская журналистка умерла от рака

Фото из социальных сетей

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 17 февраля, после борьбы с онкологическим заболеванием умерла молодая украинская журналистка телеканала ZIK Ирина Венгер. Об этом сообщил ее муж Вадим Луцюк на своей странице в социальной сети Facebook.

"Руки дрожат и слез не могу сдержать. Все, моей любимой Ируси не стало. Просто пустота…" — написал мужчина. Известно, что Ирина боролась с онкологическим заболеванием.

Своими воспоминаниями об Ирине также поделились ее коллеги и близкие.

Фото из социальных сетей Молодая украинская журналистка Ирина Венгер умерла от рака

Отметим, что Ирине был 31 год. 16 февраля она отметила свой день рождения. У умершей остался маленький сын.

Ирина Венгер — украинская журналистка. Она училась на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работала ассистенткой кафедры радиовещания и телевидения на факультете журналистики. Параллельно с работой на факультете Ирина Венгер работала в "Главных новостях Львова" на ТРК "Люкс".

Позже Ирина перешла на работу в программе расследований "Кто здесь живет?" на телеканале ZIK. Впоследствии Ирина работала редактором проектов "Историческая правда с Вахтангом Кипиани", "Правокация" и информационной программы "Обзор дня" на телеканале ZIK.

В ноябре прошлого года ушла из жизни известная украинская журналистка и телепродюсер Мария Адамская.