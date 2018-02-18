наверх
18.02.201819:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Молодая украинская журналистка умерла от рака

    (обновлено: )100107
    Как отмечается в СМИ, журналистке был 31 год. В минувшую пятницу она отметила свой день рождения. У умершей остался маленький сын и муж. У девушки была онкологическая болезнь.
    Молодая украинская журналистка Ирина Венгер умерла от рака
    Фото из социальных сетей

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 17 февраля, после борьбы с онкологическим заболеванием умерла молодая украинская журналистка телеканала ZIK Ирина Венгер. Об этом сообщил ее муж Вадим Луцюк на своей странице в социальной сети Facebook.

    "Руки дрожат и слез не могу сдержать. Все, моей любимой Ируси не стало. Просто пустота…" — написал мужчина. Известно, что Ирина боролась с онкологическим заболеванием.

    Своими воспоминаниями об Ирине также поделились ее коллеги и близкие.

    Фото из социальных сетей
    Молодая украинская журналистка Ирина Венгер умерла от рака

    Отметим, что Ирине был 31 год. 16 февраля она отметила свой день рождения. У умершей остался маленький сын.

    Ирина Венгер — украинская журналистка. Она училась на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работала ассистенткой кафедры радиовещания и телевидения на факультете журналистики. Параллельно с работой на факультете Ирина Венгер работала в "Главных новостях Львова" на ТРК "Люкс".

    Позже Ирина перешла на работу в программе расследований "Кто здесь живет?" на телеканале ZIK. Впоследствии Ирина работала редактором проектов "Историческая правда с Вахтангом Кипиани", "Правокация" и информационной программы "Обзор дня" на телеканале ZIK.

    В ноябре прошлого года ушла из жизни известная украинская журналистка и телепродюсер Мария Адамская.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?