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    Украинский военный бесследно исчез из подразделения ВСУ

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (494)

    (обновлено: )32250
    Как поделился информацией официальный представитель министерства обороны Украины Максим Праута, в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего, в связи с чем сейчас продолжаются поисковые мероприятия.
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Украинский военный пропал из одного из подразделений вооруженных сил страны в Донбассе, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель министерства обороны Украины Максим Праута.

    "В одном из военных подразделений сил антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего, в связи с чем сейчас продолжаются поисковые мероприятия", — сказал он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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