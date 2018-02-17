Голова мыши в пакете с фасолью. "Сюрприз" из львовского супермаркета

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Женщина обнаружила голову мыши среди стручков замороженной фасоли, которые приобрела в одном из гипермаркетов Львова. В связи с инцидентом администрация заведения извинилась перед ней и вернула деньги, сообщает ТСН.

Как рассказала львовянка в комментарии СМИ, приобретенная ею фасоль продавалась под торговой маркой супермаркета.

"Этот сюрприз я нашла в упаковке замороженной фасоли. Я не буду есть ее до конца жизни. Приобрела этот дешевый товар, потому что другого тогда просто не было. Дважды поела, когда же в третий раз высыпала все, что осталось в пакете, — ужаснулась. Сначала надеялась, что это кусочек рыбки, но со временем я поняла, что это — грызун. это голова мышки, крысы, я не знаю. Мне было противно, я бегала по квартире и не знала куда себя деть", — рассказала женщина.

По словам потерпевшей, после обращения на горячую линию сети ее пригласили приехать в маркет снова: представители магазина признали вину, возместили деньги за упаковку фасоли, а также подарили клиентке бутылку шампанского и торт.

Скриншот ТСН Голова мыши в пакете с фасолью

В супермаркете журналистам объяснили, что поставщик из Смелы ежегодно получал высокие оценки качества, но после этого случая его товаров в магазине принимать не будут.

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"Все партии этого вида продукции производителя снято с реализации во всех магазинах сети. Поставщик заблокирован. Ведется расследование", — отметили в торговой сети.

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