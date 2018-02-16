В Хмельницкой области мать сдала ребенка в "аренду"

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области задержали злоумышленницу, которая пыталась отдать своего четырехлетнего сына в "долгосрочную аренду" для занятия попрошайничеством, сообщила пресс-служба областной полиции.

32-летнюю женщину задержали непосредственно во время получения им средств за мальчика. За то, что отдала своего ребенка, она получила 15 тыс. грн.

Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не планирует.

В пресс-службе полиции отметили, что злоумышленница имеет двух старших мальчиков (7 и 12 лет), по ним она уже лишена родительских прав. Кроме того, женщина уже имеет судимости за кражи и другие преступления.

Женщину пока задержали, ребенка передали социальным службам. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В конце декабря сообщалось, что в Ровенской области мать едва не заморила голодом годовалого ребенка с ДЦП.