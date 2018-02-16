В Одессе ирландский паб загорелся из-за взорвавшейся фритюрницы

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Одессе произошел пожар в ирландском пабе, который расположен в центре города на улице Дерибасовской.

По информации "7 канала", на кухне заведения взорвалась фритюрница. После взрыва огонь охватил все подсобное помещение.

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Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

Фото "7 канал" Спасатели на месте пожара в одесском пабе

Напомним, одно из самых известных происшествий в украинских пабах произошло в харьковском заведении "Стена" на улице Рымарской. Несколько лет назад там прогремел мощный взрыв, при котором пострадали восемь человек.