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    Стали известны подробности убийства морских пехотинцев

    (обновлено: )107610
    Источники в военном гарнизоне Мариуполя сообщили, что задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе.
    Морская пехота. Архивное фото
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.

    Военный, убийца шеф-повара, в Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
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    Об этом "Украинской правде" сообщили источники в военном гарнизоне Мариуполя.

    "Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", — сообщили в гарнизоне.

    Отмечается, что военных убили спящими с контрольными выстрелами в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов для сокрытия следов преступления.

    Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.

    В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении. Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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