Командира взвода нашли мертвым в Винницкой области

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Командир взвода 9 отдельного батальона "Винница" 59-й отдельной мотопехотной бригады сержант Василий Семченко погиб при странных обстоятельствах, направляясь после возвращения с фронта в родное село Метановка Винницкой области.

Как рассказали сослуживцы 50-летнего военнослужащего изданию "Думская", 6 февраля мужчина уехал из пункта постоянной дислокации части в Кодыме Одесской области на такси. С ним была собака. Утром 7 февраля мужчину нашли мертвым на берегу реки Южный Буг в селе Красноселка Бершадского района Винницкой области. Василий лежал лицом вниз в воде. Пес сидел рядом с хозяином. Следов насилия на теле найдено не было, в легких была вода.

Полиция открыла уголовное производство по части 115 УК Украины ("умышленное убийство") с пометкой "естественная смерть".

Ранее сообщалось, что в Полтавском военном госпитале нашли тело военнослужащего.