Во Львове разбили Монумент боевой славы советских войск

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Во Львове неизвестные лица разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, который расположен на улице Стрыйской, сообщает УНН.

Как стало известно, в четверг днем, около 14 часов, неизвестные разбили плиты и исписали Монумент славы. На монументе появилась надпись "Памятник оккупанту".

УНН Во Львове разбили плиты Монумента боевой славы советских войск

Сейчас на месте работает полиция, монумент огородили красной лентой.

Напомним, в городе Стрый (Львовская область) были задержаны вандалы, которые изувечили памятник Тарасу Шевченко в центральном городском парке.