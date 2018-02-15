наверх
15.02.201817:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове разбили Монумент боевой славы советских войск

    (обновлено: )23107
    Как стало известно, в четверг днем, около 14 часов, неизвестные разбили плиты и исписали Монумент славы. На монументе появилась надпись "Памятник оккупанту".
    Во Львове разбили плиты Монумента боевой славы советских войск
    УНН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Во Львове неизвестные лица разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, который расположен на улице Стрыйской, сообщает УНН.

    Как стало известно, в четверг днем, около 14 часов, неизвестные разбили плиты и исписали Монумент славы. На монументе появилась надпись "Памятник оккупанту".

    УНН
    Во Львове разбили плиты Монумента боевой славы советских войск

    Сейчас на месте работает полиция, монумент огородили красной лентой.

    Напомним, в городе Стрый (Львовская область) были задержаны вандалы, которые изувечили памятник Тарасу Шевченко в центральном городском парке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе