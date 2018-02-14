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    В Бердянске "хлопнул" газ. Есть пострадавший

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    Инцидент произошел днем 14 февраля. Когда мужчина решил воспользоваться газовым баллоном, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.
    На месте взрыва газа в Бердянске
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В курортном городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв газа, ранение получил один человек. Об этом сообщает областное управлении ГСЧС.

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    В результате взрыва пострадал 54-летний мужчина, который был доставлен в хирургическое отделение местной больницы.

    Сообщение о взрыве на проспекте Восточном 14 февраля спасатели получили в 11:22. Установлено, что бывшее помещение сторожки находилось в аренде, и там был установлен газовый баллон.

    "Когда мужчина решил воспользоваться им, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", – передают спасатели.

    Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы. Причина взрыва уточняется.

    Напомним, в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали три человека.

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