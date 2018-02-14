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    Происшествия

    В центре Каменского "ВАЗ" протаранил скорую

    (обновлено: )70
    Отмечается, что в результате столкновения у "ВАЗа" повреждены передняя часть кузова, у автомобиля скорой помощи также повреждения задней стороны кузова.
    ДТП в Каменском
    5692.com.ua

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В центре Каменского у здания горисполкома произошло ДТП при участии автомобиля скорой помощи. 

    Столкнулись "ВАЗ" и скорая помощь. У "ВАЗа" повреждены передняя часть кузова, разбита фара. У автомобиля скорой помощи также повреждения задней стороны кузова. В результате аварии никто не пострадал.

    На месте было затруднено движение автомобильного транспорта. 

    Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.

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