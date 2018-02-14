В центре Каменского "ВАЗ" протаранил скорую

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В центре Каменского у здания горисполкома произошло ДТП при участии автомобиля скорой помощи.

Столкнулись "ВАЗ" и скорая помощь. У "ВАЗа" повреждены передняя часть кузова, разбита фара. У автомобиля скорой помощи также повреждения задней стороны кузова. В результате аварии никто не пострадал.

На месте было затруднено движение автомобильного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.