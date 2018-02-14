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    Радикалы в Харькове сорвали лекцию об ЛГБТ-движении

    (обновлено: )16503
    Представители праворадикальной группировки препятствовали проведению лекции на тему "ЛГБТ+движение в Украине и мире" в Харькове, однако инцидент обошелся без столкновений.
    Срыв лекции об ЛГТБ-движении в Харькове
    Facebook Веры Черныгиной

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные сорвали лекцию-дискуссию об ЛГБТ-движении в Украине и мире, сообщила очевидец Вера Черныгина.

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    "Представители праворадикальной группировки препятствовали проведению лекции на тему "ЛГБТ+движение в Украине и мире" в Книгарня "Є" Харків. Согласно заявлениям лидера группировки, они не допустят дискуссии о "гомосексуализме" в прифронтовом городе. Представители и представительницы полиции порекомендовали разойтись всем, кто пришли на лекцию, и "не провоцировать оппонентов". Официальное заявление вскоре будет выпущено, и лекция состоится в ближайшее время", — написала она на своей странице в Facebook.

    Facebook Веры Черныгиной
    Срыв лекции об ЛГТБ-движении в Харькове

    Очевидцы отметили, что неизвестные молодые люди отказались представиться, однако у одного из из них была замечена татуировка с цифрой 14.

    В результате инцидента никто не пострадал. 

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