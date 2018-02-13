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    В Харькове трое курсантов избили иностранца за 2600 гривен - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (260)

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    По данным местного издания, злоумышленниками оказались курсанты Харьковского института танковых войск. С применением силы они забрали у гражданина Турции кошелек с 2600 грн. Один из них задержан.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Трое парней в ночь на воскресенье избили и ограбили гражданина Турции возле супермаркета, пишет во вторник, 13 февраля, NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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    В полицию обратился иностранец 1990 года рождения с заявлением о том, что возле дома №140 по улице Полтавский шлях у него с применением силы забрали кошелек, где находилось 2600 гривен. Обращаться за медпомощью он не стал.

    "По горячим следам патрульные задержали подозреваемого в нападении — им оказался 21-летний курсант Харьковского института танковых войск. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что парень нанес телесные повреждения иностранцу вместе с двумя своими сокурсниками 1997 и 1998 годов рождения", — сказано в сообщении.

    Открыты уголовные производства по статьям 186 (грабеж) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

    Один из предполагаемых злоумышленников задержан.

    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, Харьков входит в список самых криминальных городов Украины.

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