В Харькове трое курсантов избили иностранца за 2600 гривен - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Трое парней в ночь на воскресенье избили и ограбили гражданина Турции возле супермаркета, пишет во вторник, 13 февраля, NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В полицию обратился иностранец 1990 года рождения с заявлением о том, что возле дома №140 по улице Полтавский шлях у него с применением силы забрали кошелек, где находилось 2600 гривен. Обращаться за медпомощью он не стал.

"По горячим следам патрульные задержали подозреваемого в нападении — им оказался 21-летний курсант Харьковского института танковых войск. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что парень нанес телесные повреждения иностранцу вместе с двумя своими сокурсниками 1997 и 1998 годов рождения", — сказано в сообщении.

Открыты уголовные производства по статьям 186 (грабеж) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Один из предполагаемых злоумышленников задержан.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, Харьков входит в список самых криминальных городов Украины.