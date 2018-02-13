Бешеный енот парализовал движение на границе Украины и России

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Пропуск автомобилей в Николаевке на границе Украины и России во вторник временно приостановили из-за бешеного енота, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска "Николаевка", что в Черниговской области, забежал енот. Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, поскольку животное рычало и бросалось на людей, не покидая пункт пропуска", — говорится в сообщении.

Пограничник приняли решение о приостановке движения на пункте пропуска, так как животное представляло реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Об обнаружении енота сотрудники пункта пропуска сообщили в Семеновскую районную организацию УООР и санитарно-эпидемиологическую станцию.

"По прибытии на место происшествия представителями соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. После чего оно было передано для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством", — указали в ГПСУ.

Напомним, ранее в Харьковском районе в селе Циркуны был зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота. В селе объявлен карантин.