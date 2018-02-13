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    Задержан мужчина, взорвавший вечеринку одноклассников под Киевом

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (257)

    (обновлено: )76002
    В селе Новые Петровцы 63-летний мужчина бросил гранату в окно дома, где проживал его враг. При взрыве трое мужчин получили тяжелые ранения, погибла собака хозяина дома.
    На месте взрыва в Новых Петровцах под Киевом, 12 февраля 2018
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Полицейским удалось оперативно найти и задержать мужчину, который взорвал частный дом в селе Новые Петровцы под Киевом, сообщает Управление Нацполиции в Киевской области.

    Накануне вечером в Новых Петровцах раздался взрыв в частном доме. С места происшествия были госпитализированы три человека, получивших ранения разной тяжести. Их состояние тяжелое.

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    По данным правоохранителей, в доме в произошел взрыв гранаты. Ее бросили в окно, когда в помещении была встреча трех одноклассников. От взрыва также погибла собака хозяина дома.

    Фото Национальной полиции Украины
    В селе Новые Петровцы в частном доме взорвалась граната

    Задержанным подрывником оказался знакомый пострадавших — 63-летний местный житель, который также был ранен осколком собственной гранаты.

    "Среди белого дня он подъехал на машине к своему недругу, перелез через забор, бросил гранату в дом и убежал. Один из осколков ранил злоумышленника. В ходе неотложного обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, кроме окровавленной одежды и смывов крови в автомобиле, полиция изъяла и огнестрельное устройство. Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает", — сообщает полиция.

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    Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит уголовная ответственность за покушение на убийство.

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