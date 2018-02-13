Задержан мужчина, взорвавший вечеринку одноклассников под Киевом

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Полицейским удалось оперативно найти и задержать мужчину, который взорвал частный дом в селе Новые Петровцы под Киевом, сообщает Управление Нацполиции в Киевской области.

Накануне вечером в Новых Петровцах раздался взрыв в частном доме. С места происшествия были госпитализированы три человека, получивших ранения разной тяжести. Их состояние тяжелое.

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По данным правоохранителей, в доме в произошел взрыв гранаты. Ее бросили в окно, когда в помещении была встреча трех одноклассников. От взрыва также погибла собака хозяина дома.

Фото Национальной полиции Украины В селе Новые Петровцы в частном доме взорвалась граната

Задержанным подрывником оказался знакомый пострадавших — 63-летний местный житель, который также был ранен осколком собственной гранаты.

"Среди белого дня он подъехал на машине к своему недругу, перелез через забор, бросил гранату в дом и убежал. Один из осколков ранил злоумышленника. В ходе неотложного обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, кроме окровавленной одежды и смывов крови в автомобиле, полиция изъяла и огнестрельное устройство. Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает", — сообщает полиция.

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Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит уголовная ответственность за покушение на убийство.

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