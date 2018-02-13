В годовщину Минских соглашений ВСУ понесли потери в Донбассе

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что в Донбассе за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "11 прицельных обстрелов позиций ВСУ".

"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников были ранены", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Попасной, Катериновки, Светлодарска, Новолуганское, Зайцева и Новгородского. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 120-миллиметовых минометов и крупнокалиберные пулеметы у Водяного.

Напомним, 12 февраля исполнилось три года со дня подписания в Минске комплекса мер по выполнению соглашений по урегулированию в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем.

МИД Германии считает, что успехи в реализации минских соглашений спустя три года после их заключения далеки от удовлетворительных.