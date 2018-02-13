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    В годовщину Минских соглашений ВСУ понесли потери в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (271)

    (обновлено: )74590
    Пресс-центр военной операции в Донбассе сообщает об одиннадцати прицельных обстрелах позиций Вооруженных сил Украины. Один из военнослужащих погиб, еще двое ранены.
    Учения ВСУ
    Генеральный штаб ВСУ, Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что в Донбассе за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ

    Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "11 прицельных обстрелов позиций ВСУ".

    "В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников были ранены", — говорится в сообщении.

    По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Попасной, Катериновки, Светлодарска, Новолуганское, Зайцева и Новгородского. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 120-миллиметовых минометов и крупнокалиберные пулеметы у Водяного.

    Напомним, 12 февраля исполнилось три года со дня подписания в Минске комплекса мер по выполнению соглашений по урегулированию в Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем.

    МИД Германии считает, что успехи в реализации минских соглашений спустя три года после их заключения далеки от удовлетворительных.

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