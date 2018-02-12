В ГСЧС озвучили печальную статистику по смертям на водоемах

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. С начала 2018 года спасатели зафиксировали 60 случаев гибели на водных объектах Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве предупреждают, что в последнее время, из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.

"Именно поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели отправляются в профилактические рейды замерзшими реками и озерами, во время которых призывают граждан не выходить на тонкий лед… Подобная превентивная работа проходит во всех регионах Украины и будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы предотвратить многочисленные трагедии на водоемах в зимний период", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Подольском районе врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражами.