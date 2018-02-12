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    В ГСЧС озвучили печальную статистику по смертям на водоемах

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    В ГСЧС предупреждают, что в последнее время, из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. С начала 2018 года спасатели зафиксировали 60 случаев гибели на водных объектах Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    express.co.uk/GEOFF ROBINSON
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    В ведомстве предупреждают, что в последнее время, из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.

    "Именно поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели отправляются в профилактические рейды замерзшими реками и озерами, во время которых призывают граждан не выходить на тонкий лед… Подобная превентивная работа проходит во всех регионах Украины и будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы предотвратить многочисленные трагедии на водоемах в зимний период", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в Подольском районе врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражами.

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