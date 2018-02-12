Смертельная авария под Киевом. Девушка на Peugeot снесла пешеходов

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви девушка за рулем автомобиля Peugeot сбила двух пешеходов, сообщают "Горячие новости" на YouTube.

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В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"Автомобиль Peugeot, двигавшийся на большой скорости по бульвару Александрийскому в направлении здания ГосЧС, вылетел на аллею у привокзального рынка, сбил двух пешеходов и фонарный столб. Пожилая женщина, которая является одной из пострадавших, скончалась на месте происшествия. Второй пешеход — участник боевых действий АТО, попал в реанимацию", — говорится в сообщении.

По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток. Известно, конфликт произошел из-за замечания в адрес мужчины, который пытался сесть в автобус без очереди. Обидевшись, он купил нож в магазине и убил им парня, который упрекнул его.