Черниговская полиция показала, как взломщики банкоматов крадут миллионы

Фото Управления Национальной полиции в Черниговской области

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Черниговской области полиция задержала группу взломщиков банкоматов, которые пользовались уникальным программным обеспечением, заставив различные терминалы выдать шестизначную сумму.

Ранее в регионе были зафиксированы несколько высокотехнологичных краж из банкоматов. Преступники механически повреждали банкоматы, получали доступ к сервисному разъему и с помощью уникального вредоносного программного обеспечения давали команду на выдачу наличных. Таким образом они украли более миллиона гривен.

Применив современные методы оперативно-розыскной деятельности, сотрудники криминальной полиции Черниговщины смогли установить лиц, причастных к кражам из банкоматов. Воры использовали поддельные документы и постоянно меняли место жительства.

"Ночью 10 февраля оперативники "на горячем" задержали гастролеров из другой области. Перед этим злоумышленники обчистили очередной банкомат на 200 тысяч гривен в одном из райцентров Черниговской области. У подозреваемых изъята наличность и уникальное вредоносное программное обеспечение", — говорится в заявлении полиции.

Фото Управления Национальной полиции Украины в Черниговской области Деньги, похищенные при взломе банкоматов в Черниговской области

Правоохранители обоснованно подозревают эту группу в нескольких аналогичных кражах в различных районах области и ряде незавершенных попыток краж из банкоматов.