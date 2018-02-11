наверх
11.02.201821:14
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Черниговская полиция показала, как взломщики банкоматов крадут миллионы

    (обновлено: )58832
    В Черниговской области полиция задержала группу взломщиков банкоматов, которые пользовались уникальным программным обеспечением. Добыча задержанных исчисляется шестизначными цифрами.
    Взломанный банкомат в Черниговской области
    Фото Управления Национальной полиции в Черниговской области

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Черниговской области полиция задержала группу взломщиков банкоматов, которые пользовались уникальным программным обеспечением, заставив различные терминалы выдать шестизначную сумму.

    Под Харьковом подорвали банкомат Привата
    sq.com.ua
    Под Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"

    Ранее в регионе были зафиксированы несколько высокотехнологичных краж из банкоматов. Преступники механически повреждали банкоматы, получали доступ к сервисному разъему и с помощью уникального вредоносного программного обеспечения давали команду на выдачу наличных. Таким образом они украли более миллиона гривен.

    Применив современные методы оперативно-розыскной деятельности, сотрудники криминальной полиции Черниговщины смогли установить лиц, причастных к кражам из банкоматов. Воры использовали поддельные документы и постоянно меняли место жительства.

    "Ночью 10 февраля оперативники "на горячем" задержали гастролеров из другой области. Перед этим злоумышленники обчистили очередной банкомат на 200 тысяч гривен в одном из райцентров Черниговской области. У подозреваемых изъята наличность и уникальное вредоносное программное обеспечение", — говорится в заявлении полиции.

    Фото Управления Национальной полиции Украины в Черниговской области
    Деньги, похищенные при взломе банкоматов в Черниговской области

    Правоохранители обоснованно подозревают эту группу в нескольких аналогичных кражах в различных районах области и ряде незавершенных попыток краж из банкоматов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере