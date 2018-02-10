Убийство мужчины полицейским в Донбассе расследуют как умышленное

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В отношении сотрудника Национальной полиции Украины, который во время бытовой ссоры застрелил из табельного оружия человека, проводятся следственные действия.

"Факт квалифицирован по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче дела в органы прокуратуры. Полицейского задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что полицейский прибыл в Донецкую область в подкрепление из другой области. Во время конфликта на бытовой почве ним было применено табельное огнестрельное оружие в отношении гражданского лица. В момент происшествия он находился вне службы в гражданской одежде", — сообщает подробности полиция.

Потерпевший, житель м.Часив Яр (Бахмутский район), 1969 года рождения.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева избрал гражданину Азербайджана, задержанному в Запорожьепо подозрению в убийстве, в качестве меры пресечения содержание под стражей. Иностранца подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 1 февраля в одном из ресторанов Днепровского района Киева.