Силовики обвинили ополченцев в обстрелах на луганском направлении

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 11 обстрелов своих позиций в Донбассе в субботу, пострадал один военный.

"За прошедшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов противника один военнослужащий сил АТО получил ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

По заявлению силовиков, на луганском направлении ополченцы применяли гранатометы и стрелковое оружие рядом со Светлодарском, а также 82-миллиметровые минометы вблизи Новгородского и БМП около Новоалександровки и Богуславского.

Также на донецком направлении зафиксированы обстрелы из минометов различных калибров в районе Песков, а из стрелкового оружия — вблизи Славного, добавили силовики.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.