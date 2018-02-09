Бабушка с шилом напала на парня в маршрутке Львова

Скриншот с видео

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Во Львове полиция расследует громкий инцидент в одной из львовских маршруток, когда пожилая женщина уколола шилом молодого парня. Первая информация об этом курьезном случае появилась в Facebook, среди пользователей Варта-1.

"Разыскивается свидетель происшествия в маршрутке №50, когда женщина в возрасте 70-80 лет специально уколола шилом пассажира и бросила шило на пол салона автобуса", – говорится в сообщении.

Скриншот с видео Женщина уколола шилом молодого парня

В полиции, тем временем, уже начали расследование и установили личности главных фигурантов.

"Потерпевшим оказался парень 1996 года рождения, а пассажиркой с шилом – женщина 69-летняя женщина. Экспертиза установила, что потерпевший получил легкие телесные повреждения",- сообщили сайту "Сегодня" в Нацполиции Львовской области.

Досудебное расследование продолжается.

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