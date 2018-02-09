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    Происшествия

    Бабушка с шилом напала на парня в маршрутке Львова

    (обновлено: )29401
    Парень 1996 года рождения получил незначительные травмы. Его жизни ничего не угрожает. В полиции уже начали расследование и установили личности главных фигурантов.
    Женщина уколола шилом молодого парня
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Во Львове полиция расследует громкий инцидент в одной из львовских маршруток, когда пожилая женщина уколола шилом молодого парня. Первая информация об этом курьезном случае появилась в Facebook, среди пользователей Варта-1.

    "Разыскивается свидетель происшествия в маршрутке №50, когда женщина в возрасте 70-80 лет специально уколола шилом пассажира и бросила шило на пол салона автобуса", – говорится в сообщении.

    Скриншот с видео
    Женщина уколола шилом молодого парня

    В полиции, тем временем, уже начали расследование и установили личности главных фигурантов.

    "Потерпевшим оказался парень 1996 года рождения, а пассажиркой с шилом – женщина 69-летняя женщина. Экспертиза установила, что потерпевший получил легкие телесные повреждения",- сообщили сайту "Сегодня" в Нацполиции Львовской области.

    Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Днепре внук, находясь под воздействием наркотиков, едва не убил свою бабушку иконой.

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