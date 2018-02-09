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    В Винницкой области при лобовом столкновении авто погибли две женщины

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    Две пассажирки автомобиля "ВАЗ" погибли на месте после того, как их авто столкнулось с грузовиком MAN. Водитель легковушки тяжело пострадал и с тяжелыми травмами госпитализирован.
    При столкновении грузовика и ВАЗ погибли две женщины
    Фото vinnitsa.info

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области в пятницу произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля "ВАЗ", в результате которого погибли два человека.

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    Авария случилась на трассе Бердичев — Хмельник — Беликовцы, сообщает региональное управление полиции.

    При лобовом столкновении с грузовым автомобилем MAN погибли две женщины — пассажирки "ВАЗа". Личность одной из них уже установлена — это 81-летняя жительница Хмельницкого района.

    Водитель "ВАЗа" с многочисленными травмами госпитализирован.

    Полиция расследует причины аварии, возбуждено дело по статье "нарушение прaвил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц". Виновному в ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее 9 февраля в результате шокирующей аварии на трассе Киев — Чоп в Ровенской области погибли два человека — водитель и пассажир внедорожника Range Rover. Их машина также столкнулась с грузовиком, джип разорвало пополам.

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