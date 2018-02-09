В Винницкой области при лобовом столкновении авто погибли две женщины

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области в пятницу произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля "ВАЗ", в результате которого погибли два человека.

Авария случилась на трассе Бердичев — Хмельник — Беликовцы, сообщает региональное управление полиции.

При лобовом столкновении с грузовым автомобилем MAN погибли две женщины — пассажирки "ВАЗа". Личность одной из них уже установлена — это 81-летняя жительница Хмельницкого района.

Водитель "ВАЗа" с многочисленными травмами госпитализирован.

Полиция расследует причины аварии, возбуждено дело по статье "нарушение прaвил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц". Виновному в ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее 9 февраля в результате шокирующей аварии на трассе Киев — Чоп в Ровенской области погибли два человека — водитель и пассажир внедорожника Range Rover. Их машина также столкнулась с грузовиком, джип разорвало пополам.